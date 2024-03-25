Окупанти зменшили інтенсивність штурмів під Куп'янськом, - МВА

Російські війська зменшили інтенсивність штурмів під Куп'янськом. Однак ситуація в місті залишається складною, влада планує оголосити примусову евакуацію сімей з дітьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Куп’янської міської військової адміністрації Андрія Беседіна в ефірі телеканалу "Київ 24 ".

"Точно можу сказати, що інтенсивність штормових дій набагато зменшилась. Тому, якщо аналізувати, можна зробити припущення, що якісь частини військ вони (росіяни - ред.) відтягнули на Бєлгород. Але фактично ми розуміємо, що це не друга армія світу, а вона просто довга армія світу, яка не закінчується і, на жаль, той ресурс, який є, він в них безмежний", - розповів Беседін.

Водночас, за його словами, росіяни не припиняють обстрілювати цивільну та критичну інфраструктуру.

"Ворог здійснює постійні обстріли, намагається здебільшого завдати шкоду і критичній інфраструктурі, знищити приватні будинки. І те озброєння, яке він застосовує, це фактично показує, що він хоче знищити якомога більше цивільного населення. На жаль, це постійно, кожен день, і вихідні пройшли теж дуже складно", - додав начальник МВА.

За його словами, у громаді понад 7 тисяч людей відмовились від обов’язкової евакуації, серед них - 220 дітей. Зважаючи на те, що з потеплінням діти більше часу проводитимуть на вулиці, з Куп’янської громади планують оголосити примусову евакуацію, після її завершення на території Великобурлуцької та Вільхуватської громад.

Як зазначив Беседін, критична інфраструктура у Куп'янську працює в штатному режимі.

Удари росіян по Куп'янську

Російські війська після звільнення Куп'янська регулярно завдають ударів по мирним жителям із застосуванням різного озброєння.

Так, окупанти 28 лютого обстріляли центр Куп'янська, використавши КАБи. Внаслідок обстрілу авіабомбами ФАБ-500 загалом поранення отримали п'ятеро людей, і двоє загинули.

Крім того, 3 березня росіяни вперше використали для удару по Куп'янську авіабомбу з касетним зарядом. Таке озброєння становить ще більшу загрозу для мирного населення. Через такі удари на Раду оборони області винесли питання примусової евакуації сімей із дітьми із низки населених пунктів.