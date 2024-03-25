Оккупанты уменьшили интенсивность штурмов под Купянском, - ГВА

Российские войска снизили интенсивность штурмов под Купянском. Однако ситуация в городе остается сложной, власти планируют объявить принудительную эвакуацию семей с детьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Купянской городской военной администрации Андрея Беседина в эфире телеканала "Киев 24" .

"Точно могу сказать, что интенсивность штормовых действий намного уменьшилась. Поэтому, если анализировать, можно предположить, что какие-то части войск они (россияне - ред.) оттащили на Белгород. Но фактически мы понимаем, что это не вторая армия мира, а она просто длинная армия мира, которая не заканчивается и, к сожалению, тот ресурс, который есть, он у них безграничный", - рассказал Беседин.

В то же время, по его словам, россияне не перестают обстреливать гражданскую и критическую инфраструктуру.

"Враг осуществляет постоянные обстрелы, пытается в основном нанести вред и критической инфраструктуре, уничтожить частные дома. И то вооружение, которое он применяет, это фактически показывает, что он хочет уничтожить как можно больше гражданского населения. К сожалению, это постоянно, каждый день, и выходные прошли тоже очень сложно", - добавил начальник ГВА.

По его словам, в обществе более 7 тысяч человек отказались от обязательной эвакуации, среди них - 220 детей. Учитывая, что с потеплением дети больше времени будут проводить на улице, из Купянской общины планируют объявить принудительную эвакуацию после ее завершения на территории Великобурлукской и Ольхуватской общин.

Как отметил Беседин, критическая инфраструктура в Купянске работает в штатном режиме.

Удары россиян по Купянску

Российские войска после освобождения Купянска регулярно наносят удары по мирным жителям с применением различного вооружения.

Так, оккупанты 28 февраля обстреляли центр Купянска, использовав КАБы. В результате обстрела авиабомбами ФАБ-500 в общей сложности ранения получили пять человек, и двое погибли.

Кроме того, 3 марта россияне впервые использовали для удара по Купянску авиабомбу с кассетным зарядом. Такое вооружение представляет еще большую угрозу для мирного населения. Из-за таких ударов на Совет обороны области вынесли вопрос принудительной эвакуации семей с детьми из ряда населенных пунктов.