UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти зі "Смерчу" накрили село в Харківській області, є поранені

Фото: окупанти зі "Смерчу" накрили село в Харківській області (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Марія Кучерявець

Російська армія з РСЗВ "Смерч" та артилерії вдарила по селу Підсереднє Харківської області. Внаслідок чого поранення отримали мирні жителі, також є пошкодження будинків та авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

 За даними слідства, 24 грудня близько 02:50 російські військовослужбовці обстріляли с. Підсереднє Купʼянського району. Отримали поранення мирних жителів. Їх госпіталізовано до лікарні.

Також в селі пошкоджено житлові будинки та автомобілі людей. Попередньо, окупанти обстріляли населений пункт з РСЗВ "Смерч" та артилерії.

Крім того, близько 4:30 ворог здійснив артилерійський обстріл смт Купʼянськ-Вузловий. Там пошкоджено приватне домоволодіння. 

Днем раніше  близько 16:00 окупанти завдали удару з РСЗВ по Куп’янську. Внаслідок влучання зайнявся приватний будинок.

Прокурори вже розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). 

 
Фото: окупанти зі "Смерчу" накрили село в Харківській області (t.me/pgo_gov_ua)

Обстріли Куп'янського району

Нагадаємо, що російські війська не відмовились від намірів повторно окупувати Куп’янськ у Харківській області.

Як розповідав раніше начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, наразі ведуться активні бойові дії в напрямку населеного пункту Синьківка.

Крім того, ворог практично щодня обстрілює мирне населення Куп'янського району. 

Через що у деяких громадах району оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харковРСЗОКупянск