Окупанти здійснили 564 удари по Запорізькій області за добу: загинули двоє чоловіків

Двоє чоловіків загинули, ще один отримав поранення внаслідок російської атаки по Пологівському району Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Запорізької ОВА Івана Федорова .

Надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

212 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Війська РФ здійснили 3 авіаційні удари по Гуляйполю та Долинці.

Нагадаємо, для Запорізької області виділили додаткові гроші для будівництва фортифікацій. Йдеться про суму у майже 147 млн гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.