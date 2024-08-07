Оккупанты совершили 564 удара по Запорожской области за сутки: погибли двое мужчин

Двое мужчин погибли, еще один получил ранения в результате российской атаки по Пологовскому району Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова .

Поступили 14 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

212 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

Войска РФ нанесли 3 авиационных удара по Гуляйполю и Долинке.

Напомним, для Запорожской области выделили дополнительные деньги для строительства фортификаций. Речь идет о сумме почти 147 млн гривен.

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