Оккупанты совершили 564 удара по Запорожской области за сутки: погибли двое мужчин
Двое мужчин погибли, еще один получил ранения в результате российской атаки по Пологовскому району Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Под обстрелы попали 9 населенных пунктов области.
Войска РФ нанесли 3 авиационных удара по Гуляйполю и Долинке.
336 БпЛА разной модификации атаковали Лысогорку, Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Левадное, Полтавку и Малиновку.
13 обстрелов РСЗО накрыли Малую Токмачку и Работино.
212 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.
Поступили 14 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Напомним, для Запорожской области выделили дополнительные деньги для строительства фортификаций. Речь идет о сумме почти 147 млн гривен.
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