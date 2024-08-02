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На будівництво фортифікацій у Запорізькій області виділили ще майже 147 млн гривень

Київ, П'ятниця 02 серпня 2024 15:57
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На будівництво фортифікацій у Запорізькій області виділили ще майже 147 млн гривень Фото: на будівництво фортифікацій у Запорізькій області виділили додаткові гроші (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Для Запорізької області виділили додаткові гроші для будівництва фортифікацій. Йдеться про суму у майже 147 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійного представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука у Telegram.

Кабінет міністрів вніс зміни до низки розпоряджень щодо резервного фонду державного бюджету.

Уряд перерозподілив кошти, виділені з резервного фонду для Міноборони, Івано-Франківської, Черкаської та Миколаївської обласних військових адміністрацій. Йдеться про суму у 146 млн 930 тисяч гривень.

Кошти направили Запорізькій обласній військовій адміністрації на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційного обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень.

Будівництво фортифікацій в Україні

Нагадаємо, що прикордонні та прифронтові області України укріплюють за допомогою фортифікацій. Будівництвом займається місцева влада та військові, залучаючи підрядників.

У травні 2024 року Міністерство оборони повідомило про завершальну стадію робіт з будівництва фортифікацій у Сумській, Запорізькій, Донецькій, Херсонській та Харківській областях. Нещодавно прем'єр Денис Шмигаль заявив, що у Херсонській області роботи з будівництва фортифікацій виконані на 97%.

Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісії щодо фортифікацій.

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