Оккупанты построили оборонные сооружения в Евпатории. Выглядят убого (фото)

Российские войска, вероятно, боясь наступления ВСУ, построили фортификационные сооружения на береговой линии во временно оккупированной Евпатории (Крым). Выглядят они убого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "Атеш".

"Заинтересовала линия обороны на местном пляже. Она представляет собой обычные насыпи по колено и несколько небольших бетонных плит", - говорится в сообщении.

Оккупанты построили оборонные сооружения в Евпатории (t.me/atesh_ua)

Как отмечают партизаны, местные жители откровенно смеются над тем, как никчемно россияне подготовились к обороне города.

"Все понимают, что те миллионы, которые были выделены - уже в карманах местных чиновников разного уровня. Что это если не саботаж? То же относиться и к военным, которые наверняка в доле", - пишет "Атеш".

Ситуация в Крыму

Российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму.

Ранее партизаны пробрались на оборонные рубежи возле Феодосии, которые вовсю строят оккупанты, боясь контранаступления ВСУ. Они нашли секретные позиции и огневые точки.

После удара по штабу Черноморского флота РФ россияне боятся перебрасывать военные катера по морю. Поэтому выбрали другой способ - перевозят их на грузовиках.