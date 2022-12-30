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Окупанти збираються підвищити тарифи на комуналку в "ЛНР" на 70%

Фото: окупанти збираються підвищити тарифи на комуналку в "ЛНР" на 70% (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти планують підвищити тарифи на комунальні послуги у так званій "ЛНР" вдвічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА.

"Той, хто очікував від псевдореспубліки кращого життя, у Новий рік увійде не з кращими думками. Бо упродовж 2023-го тарифи на комунальні послуги в так званій "ЛНР" зростуть двічі. Збільшення очікується на 70%", - сказано у повідомленні.

Також повідомляється, що загарбники провели акцію "Тепло в ваш дім" та передали низці жителів Сєвєродонецька електродуви, які є дуже енергоємними. Так, енергетична інфраструктура в місті зруйнована, в багатоповерхівках, куди встигли провести електрику, за відсутності трансформаторних підстанцій вибиває навіть від електрочайника. Тож електродувів може вистачити на кілька хвилин.

Окрім цього, окупанти продовжують використовувати цивільні заклади охорони здоров’я для лікування поранених військових та найманців ПВК. Так, в Біловодську продовжують лікування понад 100 поранених представників ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, у Луганській області росіяни примусово видають дітям російське громадянство.

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