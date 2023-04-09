Окупанти збільшили обстріли Луганської та Запорізької областей: в ОВА розповіли особливості

Російські окупанти через негоду збільшують кількість обстрілів Луганської області з артилерії. Також збільшилась інтенсивність атак Запорізької області із застосуванням авіаційних бомб.

РБК-Україна зібрало, що відомо про ситуацію у цих регіонах.

"Так, у квітні від ворожого вогню потерпають, переважно, деокуповані населені пункти Красноріченської громади. На цій ділянці росіяни почали більш активно застосовувати реактивну, далекобійну артилерію та авіабомбардування", - зазначив виконуючий обов’язки начальника Луганської обласної військової адміністрації Олексій Смирнов.

Росіяни активізували обстріли деокупованих сіл Луганської області. Зокрема, коли ворог через негоду не може задіяти бронетехніку при черговій спробі нападу, він збільшує кількість артобстрілів.

"Інтенсивність обстрілів збільшується, активно застосовуються авіаційні бомби. Особливо страждають Оріхів та Гуляйполе - міста щоденно потерпають від таких ударів", - розповів голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

В ОВА відзначають збільшення інтенсивності обстрілів Запорізької області. При цьому російські війська активно почали застосовувати авіаційні бомби.

Нагадаємо, раніше керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що російські окупанти активізують авіацію на півдні України, що пов’язано з новою тактикою. Зокрема, росіяни прив'язують до безпілотників гранати та намагаються бити по скупченню людей.

Крім цього, Росія почала використовувати плануючі бомби, що планують, розкидаючи їх по кілька десятків на день по всій території розмежування з літаків Су-35 і Су-34. І ця тактика ворога – нова загроза для українських сил ППО.

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