Оккупанты увеличили обстрелы Луганской и Запорожской областей: в ОВА рассказали особенности

Российские оккупанты из-за непогоды увеличивают количество обстрелов Луганской области из артиллерии. Также увеличилась интенсивность атак Запорожской области с применением авиационных бомб.

РБК-Украина собрало, что известно о ситуации в этих регионах.

"Так, в апреле от вражеского огня страдают, в основном, деоккупированные населенные пункты Краснореченского общества. На этом участке россияне начали более активно применять реактивную, дальнобойную артиллерию и авиабомбардировку", - отметил исполняющий обязанности начальника Луганской областной военной администрации Алексей Смирнов.

Россияне активизировали обстрелы деоккупированных сел Луганской области. В частности, когда враг из-за непогоды не может задействовать бронетехнику при очередной попытке нападения, он увеличивает количество артобстрелов.

"Интенсивность обстрелов увеличивается, активно применяются авиационные бомбы. Особенно страдают Орехов и Гуляйполе - города ежедневно страдают от таких ударов", - рассказал глава Запорожской ОВ Юрий Малашко.

В ОВА отмечают увеличение интенсивности обстрелов Запорожской области. При этом российские войска активно начали применять авиационные бомбы.

Напомним, ранее руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что российские оккупанты активизируют авиацию на юге Украины, что связано с новой тактикой. В частности, россияне привязывают к беспилотникам гранаты и пытаются бить по скоплению людей.

Кроме того, Россия начала использовать планирующие бомбы, разбрасывая их по несколько десятков в день по всей территории разграничения с самолетов Су-35 и Су-34. И эта тактика врага - новая угроза для украинских сил ПВО.

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