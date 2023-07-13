Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі, - ОК "Південь"

"У Чорному морі знаходиться три ракетоносія – 2 надводні та 1 підводний. Сумарний залп "Калібрів" виріс до 20. Рівень ракетної загрози – надзвичайно високий! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги: реагуйте свідомо та оперативно", - йдеться у повідомленні спікера ОК "Південь".

Нічна атака на Україну 13 липня

Сьогодні вночі, 13 липня, у багатьох регіонах України було оголошено повітряну тривогу, у Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски дронів-камікадзе та крилатих ракет типу "Калібр".

Незабаром повідомлялося про гучні вибухи, а також роботу сил ППО у Києві та Київській області, а також у Черкаській області. Крім того, повідомлялося про вибухи у Запоріжжі та Кропивницькому.