Окупанти збільшили кількість авіаційних та ракетних обстрілів Авдіївки, - глава міста

Окупанти збільшили кількість авіаційних та ракетних обстрілів Авдіївки (Донецька область) від початку року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша.
За його словами, ситуація в місті загострюється та ускладнюється через ракетні обстріли.
"Ласточкине (село поряд з містом - ред.) дуже потерпає останні два тижні. Ракети - до десяти на добу іноді прилітає в місто", - сказав Барабаш.
Вчора окупанти обстріляли місто та зруйнувала житловий багатоповерховий будинок. Саме тому він закликав місцевих мешканців евакуюватись у більш безпечні регіони України.
Нагадаємо, що російські окупанти активізували атаки на Авдіївському напрямку. Ситуація напружена, та українські військові тримають оборону.
Українські військові збили літак російських окупантів під Авдіївкою.
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