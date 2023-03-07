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Окупанти збільшили кількість авіаційних та ракетних обстрілів Авдіївки, - глава міста

Фото: Окупанти збільшили кількість авіаційних та ракетних обстрілів Авдіївки (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Окупанти збільшили кількість авіаційних та ракетних обстрілів Авдіївки (Донецька область) від початку року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша.

За його словами, ситуація в місті загострюється та ускладнюється через ракетні обстріли.

"Ласточкине (село поряд з містом - ред.) дуже потерпає останні два тижні. Ракети - до десяти на добу іноді прилітає в місто", - сказав Барабаш.

Вчора окупанти обстріляли місто та зруйнувала житловий багатоповерховий будинок. Саме тому він закликав місцевих мешканців евакуюватись у більш безпечні регіони України.

Нагадаємо, що російські окупанти активізували атаки на Авдіївському напрямку. Ситуація напружена, та українські військові тримають оборону.

Українські військові збили літак російських окупантів під Авдіївкою.

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