Оккупанты увеличили количество авиационных и ракетных обстрелов Авдеевки, - глава города

Оккупанты увеличили количество авиационных и ракетных обстрелов Авдеевки (Донецкая область) с начала года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша.

По его словам, ситуация в городе обостряется и усложняется из-за ракетных обстрелов.

"Ласточкино (село рядом с городом - ред.) очень страдает последние две недели. Ракеты - до десяти в сутки иногда прилетает в город", – сказал Барабаш.

Вчера оккупанты обстреляли город и разрушили жилой многоэтажный дом. Именно поэтому он призвал местных жителей эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.