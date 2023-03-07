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Оккупанты увеличили количество авиационных и ракетных обстрелов Авдеевки, - глава города

Фото: Оккупанты увеличили количество авиационных и ракетных обстрелов Авдеевки (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупанты увеличили количество авиационных и ракетных обстрелов Авдеевки (Донецкая область) с начала года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша.

По его словам, ситуация в городе обостряется и усложняется из-за ракетных обстрелов.

"Ласточкино (село рядом с городом - ред.) очень страдает последние две недели. Ракеты - до десяти в сутки иногда прилетает в город", – сказал Барабаш.

Вчера оккупанты обстреляли город и разрушили жилой многоэтажный дом. Именно поэтому он призвал местных жителей эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Напомним, что российские кафиры активизировали атаки на Авдеевском направлении . Ситуация напряженная, и украинские военные держат оборону.

Украинские военные сбили самолет российских кафиров под Авдеевкой.

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Российская ФедерацияАвдеевкаДонбассДонецкая областьВойна в Украине