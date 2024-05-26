Окупанти зайнялися відновленням занедбаної частини зв'язку в Новоросійську (фото)

Росія відновлює покинуту частину зв'язку в Новоросійську. Ця база стала альтернативою Севастополю після удару по штабу Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал партизанського руху "Атеш".

"Агенти "АТЕШ" з числа військових ЗС РФ повідомляють, що російське командування почало відновлювати раніше покинуту частину зв'язку біля міста Новоросійська", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили партизани, цей об'єкт було збудовано ще за часів Радянського Союзу і довгий час не використовувалося у військових цілях.

"Вже сформовано частину, і об'єкт приведений у боєздатність. Рашисти докладають усіх зусиль, щоб захистити свою нову головну військово-морську базу Чорноморського флоту в Новоросійську", - додають в "Атеш".

База РФ у Новоросійську

Порт у Новоросійську замінив базу в окупованому Севастополі, звідки росіяни відвели більшість бойових кораблів. Це сталося після атаки по штабу ЧФ РФ у Севастополі та безлічі військових кораблів в інших портах Криму.

При цьому, незважаючи на всі зусилля, атаки на військові об'єкти Новоросійська успішно продовжуються з моря та повітря. Нагадаємо, СБУ та ГУР 17 травня більше, ніж сотнею дронів атакували цілі окупантів у Севастополі, Туапсі та Новоросійську. Зокрема, під удар потрапили морський порт, НПЗ, нафтовий термінал та електропідстанції.