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Оккупанты занялись восстановлением заброшенной части связи в Новороссийске (фото)

Россия, Воскресенье 26 мая 2024 11:41
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Оккупанты занялись восстановлением заброшенной части связи в Новороссийске (фото) Фото: РФ восстанавливает заброшенную часть связи в Новороссийске (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия восстанавливает заброшенную часть связи в Новороссийске. Эта база стала альтернативой Севастополю после удара по штабу Черноморского флота РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Агенты "АТЕШ" из числа военных ВС РФ сообщают, что российское командование принялось восстанавливать ранее заброшенную часть связи возле города Новороссийска", - говорится в сообщении.

Как отметили партизаны, этот объект был построен еще во времена Советского Союза и долгое время не использовался в военных целях.

"Уже сформирована часть, и объект приведен в боеготовность. Рашисты прилагают все усилия, чтобы защитить свою новую главную военно-морскую базу Черноморского флота в Новороссийске", - добавляют в "Атеш".

База РФ в Новороссийске

Порт в Новороссийске заменил базу в оккупированном Севастополе, откуда россияне увели большинство боевых кораблей. Это произошло после атаки по штаба ЧФ РФ в Севастополе и множества военных кораблей в других портах Крыма.

При этом, несмотря на все усилия, атаки на военные объекты Новороссийска успешно продолжаются с моря и воздуха. Напомним, СБУ и ГУР 17 мая более, чем сотней дронов атаковавали цели оккупантов в Севастополе, Туапсе и Новороссийске. В частности, под удар попали морской порт, НПЗ, нефтяной терминал и электроподстанции.

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