У Севастополі зранку пролунали вибухи у районі аеродрому "Бельбек"

В окупованому Севастополі зранку 7 березня пролунали вибухи. Окупанти традиційно виправдовують вибухи навчаннями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого "губернатора" Михайла Развожаєва в Telegram.

Місцеві жителі у соцмережах зазначають, що вибухи пролунали у районі аеродрому "Бельбек". Гауляйтер Развожаєв виправдовується і стверджує, що "все спокійно". "У пабліках знову пишуть про якийсь вибух у районі аеродрому. Це брехня. На зовнішньому рейді триває тренування корабельних розрахунків. У місті все спокійно", - написав окупант.