ua ru
Вт, 07 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Севастополі зранку пролунали вибухи у районі аеродрому "Бельбек"

Новость на русском →
Севастополь, Вівторок 07 березня 2023 09:16
У Севастополі зранку пролунали вибухи у районі аеродрому "Бельбек" Фото: у Севастополі зранку 7 березня чули вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В окупованому Севастополі зранку 7 березня пролунали вибухи. Окупанти традиційно виправдовують вибухи навчаннями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого "губернатора" Михайла Развожаєва в Telegram.

Місцеві жителі у соцмережах зазначають, що вибухи пролунали у районі аеродрому "Бельбек".

Гауляйтер Развожаєв виправдовується і стверджує, що "все спокійно".

"У пабліках знову пишуть про якийсь вибух у районі аеродрому. Це брехня. На зовнішньому рейді триває тренування корабельних розрахунків. У місті все спокійно", - написав окупант.

Нагадаємо, російські війська в окупованому Криму готуються до оборони, тому вирили сотні кілометрів окопів вздовж пляжів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вибух Севастопіль Крым
NEWS
Літак, 9 дронів та понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ
Літак, 9 дронів та понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ
DAILY
Як війна змінила команду Зеленського і що відбувається у трикутнику влади
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Як війна змінила команду Зеленського і що відбувається у трикутнику влади