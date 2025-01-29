Окупанти заявили про захоплення Новоєгорівки: що кажуть в Третій штурмовій

Окупанти заявили про захоплення села Новоєгорівка Луганської області. Насправді населений пункт досі під контролем ЗСУ, а заява росіян - фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Третю штурмову бригаду .

Так, нещодавно ворог здійснив заяву про взяття населеного пункту Новоєгорівка у Луганській області і як "доказ" окупанти опублікували відео, записане нібито в зоні відповідальності Третьої штурмової бригади.

"Доповідаємо, дана заява й усі новини про захоплення селища - черговий фейк російської пропаганди задля ілюзії успіху РФ на рубежах нашої бригади", - йдеться у повідомленні.

За даними українських військових, на самому відео, знятому окупантами - розбитий ними ж населений пункт Ковалівка.

"Командувач 20 гвардійської армії РФ, який захопив Новоєгорівку лише на папері, активно стирає свої підрозділи об оборону Третьої штурмової. Станом на зараз Новоєгорівка залишається під контролем бригади", - констатували у Третій штурмовій.

Де розташована Новоєгорівка

Новоєгорівка (до 2016 року - Свердловка) - село в Україні, у Коломийчиській сільській громаді Сватівського району Луганської області. Населення становить 6 осіб.

Новоєгорівка залишається під контролем українських військових (deepstatemap.live)