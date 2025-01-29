Окупанти заявили про захоплення Новоєгорівки: що кажуть в Третій штурмовій
Окупанти заявили про захоплення села Новоєгорівка Луганської області. Насправді населений пункт досі під контролем ЗСУ, а заява росіян - фейк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Третю штурмову бригаду.
Так, нещодавно ворог здійснив заяву про взяття населеного пункту Новоєгорівка у Луганській області і як "доказ" окупанти опублікували відео, записане нібито в зоні відповідальності Третьої штурмової бригади.
"Доповідаємо, дана заява й усі новини про захоплення селища - черговий фейк російської пропаганди задля ілюзії успіху РФ на рубежах нашої бригади", - йдеться у повідомленні.
За даними українських військових, на самому відео, знятому окупантами - розбитий ними ж населений пункт Ковалівка.
"Командувач 20 гвардійської армії РФ, який захопив Новоєгорівку лише на папері, активно стирає свої підрозділи об оборону Третьої штурмової. Станом на зараз Новоєгорівка залишається під контролем бригади", - констатували у Третій штурмовій.
Де розташована Новоєгорівка
Новоєгорівка (до 2016 року - Свердловка) - село в Україні, у Коломийчиській сільській громаді Сватівського району Луганської області. Населення становить 6 осіб.
Новоєгорівка залишається під контролем українських військових (deepstatemap.live)
Ситуація на Лиманському напрямку
Підтвердженням того, що ЗСУ досі тримають під контролем Новоєгорівку, слугує і зведення Генштабу на вечір 29 січня.
Так, на Лиманському напрямку РФ атакувала в районах Новоєгорівки, Копанки, Макіївки, Новолюбівки, Торського, Ямполівки та Зеленої Долини.
Від початку доби українські воїни відбили вже 19 атак на цьому напрямку, чотири бойові зіткнення тривають досі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.