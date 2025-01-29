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Росіяни зазнають значних втрат під Покровськом. Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Середа 29 січня 2025 16:52
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Росіяни зазнають значних втрат під Покровськом. Генштаб розповів про ситуацію на фронті Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На фронті від початку доби 29 січня відбулося 91 бойове зіткнення. Російські окупанти найактивніше атакують на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Вісім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми неподалік Петропавлівки, Новоосинового, Колісниківки, Загризового та Лозової. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи атакували в районах населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Макіївка, Новолюбівка, Торське, Ямполівка та Зелена Долина. З початку доби українські воїни відбили вже 19 атак, чотири боєзіткнення точаться дотепер.

На Сіверському напрямку від початку доби ворог здійснив п’ять спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районі Верхньокам’янського, отримав відсіч.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили сім штурмових дій загарбників поблизу Новомаркового, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку українські захисники відбили одну ворожу атаку в районі Торецька.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 39 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Дачне та Улакли. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже відбили 27 атак противника на напрямку. Ворог зазнає значних втрат у живій силі.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили шість атак позицій українських військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Роздольне та Новоочеретувате. Одне боєзіткнення триває.

На Харківському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог активних дій не проводив.

У Курській області українські захисники за сьогодні відбили дві атаки російських загарбників, три боєзіткнення продовжуються, крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши при цьому 21 керовану авіаційну бомбу.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила понад 834 тисячі військових.

Зокрема, минулої доби втрати російських загарбників склали 1670 осіб. Крім того, українські воїни знищили 10 танків, 24 бойових броньованих машини, 29 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 57 дронів оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 97 одиниць автомобільної техніки та 3 одиниці спеціальної техніки окупантів.

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