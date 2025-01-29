Оккупанты заявили о захвате Новоегоровки: что говорят в Третьей штурмовой

Оккупанты заявили о захвате села Новоегоровка Луганской области. На самом деле населенный пункт до сих пор под контролем ВСУ, а заявление россиян - фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Третью штурмовую бригаду .

Так, недавно враг сделал заявление о взятии населенного пункта Новоегоровка в Луганской области и как "доказательство" оккупанты опубликовали видео, записанное якобы в зоне ответственности Третьей штурмовой бригады.

"Докладываем, данное заявление и все новости о захвате поселка - очередной фейк российской пропаганды для иллюзии успеха РФ на рубежах нашей бригады", - говорится в сообщении.

По данным украинских военных, на самом видео, снятом оккупантами - разбитый ими же населенный пункт Ковалевка.

"Командующий 20 гвардейской армии РФ, который захватил Новоегоровку только на бумаге, активно стирает свои подразделения об оборону Третьей штурмовой. По состоянию на сейчас Новоегоровка остается под контролем бригады", - констатировали в Третьей штурмовой.

Где расположена Новоегоровка

Новоегоровка (до 2016 года - Свердловка) - село в Украине, в Коломыйчиской сельской общине Сватовского района Луганской области. Население составляет 6 человек.

Новоегоровка остается под контролем украинских военных (deepstatemap.live)