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Окупанти заявили, що вивезли "адміністрацію" з Нової Каховки

Фото: окупанти передислокують своїх посіпак вглиб лівого берега Херсонської області (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Окупаційна "адміністрація" міста Нова Каховка на лівому березі Дніпра передислокувалася вглиб Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал російського ІА "ТАСС".

Такі дії окупанти поясняють побоюваннями обстрілів зі звільненої правобережної частини Херсонської області.

"Співробітники адміністрації Нової Каховки через постійні обстріли ЗСУ залишили місто і передислокувалися в безпечні райони області", - зазначено в повідомленні.

Вчора РБК-Україна повідомляло, що російські окупанти евакуювали із Залізного Порту у Херсонській області родини російських працівників, яких завезли до регіону через відмову місцевих мешканців співпрацювати з ворогом.

Крім того, окупаційна влада Херсонської області оголосила про розширення "зони евакуації" на 15 км углиб області.

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