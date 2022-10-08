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Окупанти заявили, що хочуть вивезти частину жителів Херсонської області в Крим та РФ

Фото: жителів Херсонської області окупанти хочуть вивезти в Крим та РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Окупати хочуть вивезти частину жителів Херсонської області у Крим та на територію Росії. Мова йде про дітей з батьками та літніх людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гауляйтера Херсонської області Володимира Сальдо.

Колаборант заявив, що українців нібито готові прийняти у Криму, Ростовській області та Краснодарському краї.

"До 10 тисяч кожна область та край готові прийняти...Абсолютно всі, хто хоче, може приїхати", - заявив Сальдо.

Українських дітей та пенсіонерів окупанти збираються розміщувати у санаторіях та базах відпочинку.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Росія примусово депортувала понад 1,6 млн українців.

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