Окупанти заявили, що хочуть вивезти частину жителів Херсонської області в Крим та РФ

Окупати хочуть вивезти частину жителів Херсонської області у Крим та на територію Росії. Мова йде про дітей з батьками та літніх людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гауляйтера Херсонської області Володимира Сальдо.

Колаборант заявив, що українців нібито готові прийняти у Криму, Ростовській області та Краснодарському краї.

"До 10 тисяч кожна область та край готові прийняти...Абсолютно всі, хто хоче, може приїхати", - заявив Сальдо.

Українських дітей та пенсіонерів окупанти збираються розміщувати у санаторіях та базах відпочинку.