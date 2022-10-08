Оккупанты заявили, что хотят вывезти часть жителей Херсонской области в Крым и РФ

Окупать хотят вывезти часть жителей Херсонской области в Крым и на территорию России. Речь идет о детях с родителями и пожилых людях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гауляйтера Херсонской области Владимира Сальдо.
Коллаборант заявил, что украинцев якобы готовы принять в Крыму, Ростовской области и Краснодарском крае.
"До 10 тысяч каждая область и край готовы принять... Абсолютно все, кто хочет, может приехать", - заявил Сальдо.
Украинских детей и пенсионеров оккупанты собираются размещать в санаториях и базах отдыха.
Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Россия принудительно депортировала более 1,6 млн украинцев.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.