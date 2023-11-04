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Окупанти завезли в Україну "митців" для підсилення пропаганди

Фото: окупанти завезли в Україну "митців" (t.me ressentiment_channel)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти завезли в Україну так званих "митців" для підсилення пропаганди. Їх завданням буде малювання муралів для звеличування РФ на окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, на тимчасово окуповані території прибула партія митців з РФ, які мають створити серію муралів, які возвеличують загарбницьку політику російського диктатора Володимира Путіна.

"Митці", за словами центру, мають намалювати низку стінописів на будинках в містах, які знищили росіяни. Зокрема це будуть обличчя військових злочинців, які вдерлись в іншу країну. 

"Проект фінансується за гранти Кремля, а будинки визначає окупаційна адміністрація", - повідомили в ЦНС.

Ситуація на окупованих територіях України

Раніше ми повідомляли, що українська IT-армія зупинила роботу провайдерів в окупації, тим самим залишивши окупантів без зв'язку.

Також ми писали, що ФСБ Росії завезли на окуповані території України психологи, які виманюють важливу інформацію у населення.

Мелітопольський міський голова Іван Федоров розповів, що росіяни на окупованій території України не видають людям ліки, а просто надсилають їх помирати додому.

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