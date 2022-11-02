UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти "завершили евакуацію" з правого берегу Херсонської області і закрили мости

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Так звана окупаційна "влада" Херсонської області заявила про "завершення евакуації" з правого берега Дніпра.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал окупаційної "влади" Херсонської області.

Також окупанти "ухвалили рішення" щодо припинення руху цивільних транспортних засобів через Дніпро. Заборона нібито стосується річкових таксі, барж та інших кораблів. Понтонна переправа також припиняє роботу.

"У зв'язку із завершенням евакуаційних заходів із території правобережжя Дніпра, а також посилення воєнної небезпеки та підвищення загроз мирному населенню, "адміністрація" Херсонської області ухвалила рішення тимчасово припинити рух цивільних транспортних засобів через Дніпро", - йдеться в повідомленні окупантів

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупанти перемістили свою адміністрацію з Херсона на лівий берег Дніпра. Тепер вона перебуває у захопленому Скадовську.

Згідно з даними Генерального штабу, росіяни почали примусово виселяти цивільних, які проживають уздовж Дніпра в регіоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьВійна в УкраїніРосійська Федерація