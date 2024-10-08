Окупанти завдають ударів по Полтавській області

Російські окупанти сьогодні, 8 жовтня, увечері атакували Полтавську область. У регіоні пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна в Telegram, Повітряні сили ЗСУ у Telegram та "Суспільне" в Telegram.
Повітряні сили написали, що росіяни запустили у бік Кременчука та Полтави швидкісні цілі. Які саме - військові не уточнили.
Після цього Пронін попередив, що окупанти атакують область і закликав місцевих жителів пройти до укриття.
При цьому "Суспільне" повідомляло про вибухи у Полтаві та Кременчуці.
Деталі інциденту поки не розкривають.
Оновлено 22:56
Пронін розповів, що, за попередньою інформацією, в результаті атаки влучань по цивільній інфраструктурі немає.
Варто зауважити, що сьогодні ввечері Повітряні сили ЗСУ попереджали, що в Полтавській області можлива робота протиповітряної оборони, оскільки там зафіксували ворожий розвідувальний дрон. Такі безпілотники окупанти, зокрема, використовують для підготовки своїх ракетних ударів.
До речі, у ніч проти 22 вересня ворожі війська атакували об'єкти енергетичної інфраструктури в Полтавській області за допомогою дронів.
Внаслідок цього без світла залишилося 56 побутових та 30 юридичних споживачів.
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