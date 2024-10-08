UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Окупанти завдають ударів по Полтавській області

Ілюстративне фото: у Полтавській області пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 8 жовтня, увечері атакували Полтавську область. У регіоні пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна в Telegram, Повітряні сили ЗСУ у Telegram та "Суспільне" в Telegram.

Повітряні сили написали, що росіяни запустили у бік Кременчука та Полтави швидкісні цілі. Які саме - військові не уточнили.

Після цього Пронін попередив, що окупанти атакують область і закликав місцевих жителів пройти до укриття.

При цьому "Суспільне" повідомляло про вибухи у Полтаві та Кременчуці.

Деталі інциденту поки не розкривають.

Оновлено 22:56

Пронін розповів, що, за попередньою інформацією, в результаті атаки влучань по цивільній інфраструктурі немає.

 

Що передувало

Варто зауважити, що сьогодні ввечері Повітряні сили ЗСУ попереджали, що в Полтавській області можлива робота протиповітряної оборони, оскільки там зафіксували ворожий розвідувальний дрон. Такі безпілотники окупанти, зокрема, використовують для підготовки своїх ракетних ударів.

До речі, у ніч проти 22 вересня ворожі війська атакували об'єкти енергетичної інфраструктури в Полтавській області за допомогою дронів.

Внаслідок цього без світла залишилося 56 побутових та 30 юридичних споживачів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПолтаваКременчукПолтавська областьПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніРакетний удар