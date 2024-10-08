Оккупанты наносят удары по Полтавской области

Что предшествовало

Стоит заметить, что сегодня вечером Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в Полтавской области возможна работа противовоздушной обороны, поскольку там зафиксировали вражеский разведывательный дрон. Такие беспилотники оккупанты, в частности, используют для подготовки своих ракетных ударов.

К слову, в ночь на 22 сентября вражеские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Полтавской области при помощи дронов.

В результате этого без света остались 56 бытовых и 30 юридических потребителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.