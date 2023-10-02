Окупанти завдають ракетних ударів по Харкову

Війська РФ атакували Харків ракетами зранку у понеділок 2 жовтня. У місті пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова.
Чиновник закликає містян перебувати в укриттях під час чергової повітряної атаки загарбників.
"Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області, перебувайте в укриттях!" - зазначає чиновник.
У місті прогриміли щонайменше п'ять вибухів.
Перед цим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили жителів Харківської області про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
"Ворог знову прийнявся обстрілювати Харківщину. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях. Про влучання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляйте на спецлінію 102. Бережіть себе". - йдеться в оголошенні поліції Харківської області.
За попередніми даними, війська РФ атакували Харків балістичними ракетами із ЗРК С-300, а завдавали ударів з російського Бєлгорода, розповів бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель".
"На даний момент, ракет у повітрі нема.... Загроза нових ракетних ударів зберігається", - каже військовий.
Він додав, що інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюється.
Зазначимо, що після того, як наші захисники відігнали окупантів від Харкова, російські терористи часто обстрілюють місто. Росіяни використовують зенітні ракети С-300, які випускають з території Бєлгородської області.
Так, наприклад, перед цим противник у ніч на 1 жовтня обстріляв Харків. Окупанти випустили зенітні ракети С-300. Крім того, вночі до цього у місті після опівночі пролунали щонайменше три потужних вибухи. Місцева влада підтвердила, що окупанти атакували місто.
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