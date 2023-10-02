UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти завдають ракетних ударів по Харкову

Фото: війська РФ завдали ракетних ударів по Харкову (Getty Images))
Автор: Володимир Костирін

Війська РФ атакували Харків ракетами зранку у понеділок 2 жовтня. У місті пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова.

Чиновник закликає містян перебувати в укриттях під час чергової повітряної атаки загарбників.

"Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області, перебувайте в укриттях!" - зазначає чиновник.

У місті прогриміли щонайменше п'ять вибухів

Перед цим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили жителів Харківської області про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

"Ворог знову прийнявся обстрілювати Харківщину. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях. Про влучання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляйте на спецлінію 102. Бережіть себе". - йдеться в оголошенні поліції Харківської області.

Чим обстріляли Харків

За попередніми даними, війська РФ атакували Харків балістичними ракетами із ЗРК С-300, а завдавали ударів з російського Бєлгорода, розповів бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель".

"На даний момент, ракет у повітрі нема.... Загроза нових ракетних ударів зберігається", - каже військовий.

Він додав, що інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюється

Ситуація у Харкові та ракетні обстріли

Зазначимо, що після того, як наші захисники відігнали окупантів від Харкова, російські терористи часто обстрілюють місто. Росіяни використовують зенітні ракети С-300, які випускають з території Бєлгородської області.

Так, наприклад, перед цим противник у ніч на 1 жовтня обстріляв Харків. Окупанти випустили зенітні ракети С-300. Крім того, вночі до цього у місті після опівночі пролунали щонайменше три потужних вибухи. Місцева влада підтвердила, що окупанти атакували місто.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вибуххарков