Росіяни вдарили ракетами С-300 по Харкову: де були "прильоти"
Російська армія в ніч на 1 жовтня обстріляла Харків. Окупанти випустили зенітні ракети С-300.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.
Близько 1:00 окупанти завдали ракетного удару. Зафіксовані "прильоти" трьох ракет С-300.
За попередньою інформацією, ракети вдарили по території цивільного підприємства. Там спалахнула пожежа. Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.
За даними ДСНС, окупанти вдарили по Холодногірському району Харкову. Обійшлося без постраждалих.
Вибухи у Харкові
Варто зазначити, що після того, як наші захисники відігнали окупантів від Харкова, російські терористи часто обстрілюють місто. Росіяни використовують зенітні ракети С-300, які випускають з території Бєлгородської області.
Як відомо, ця ніч не стала виключенням. У Харкові після опівночі пролунали щонайменше три потужних вибухи. Місцева влада підтвердила, що окупанти атакували місто.
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