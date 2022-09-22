Окупанти завдали удару по Запоріжжю: є постраждалі

Російські окупанти вранці 22 вересня атакували Запоріжжя. Вибух у місті пролунав до оголошення повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Олександра Старуха.
"Ворог завдав удару по обласному центру. Інформація щодо постраждалих і руйнувань з’ясовується", - зазначив посадовець.
Старух закликав громадян негайно пройти в укриття та перебувати там до сигналу про відбій повітряної небезпеки.
Своєю чергою секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв розповів, що внаслідок обстрілу росіян руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.
"На місцях вже працюють відповідні служби. На жаль, постраждали люди", - додав він.
Нагадаємо, ввечері 21 вересня у Харкові прогриміли вибухи. Голова ОВА Олег Синєгубов поінформував, що росіяни завдали ударів по Салтівському району.
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