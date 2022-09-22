Оккупанты нанесли удар по Запорожью: есть пострадавшие

Российские оккупанты утром 22 сентября атаковали Запорожье. Взрыв в городе раздался до объявления воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Враг нанес удар по областному центру. Информация о пострадавших и разрушениях выясняется", - отметил чиновник.

Старух призвал граждан немедленно пройти в укрытие и находиться там до сигнала об отбое воздушной опасности.

Обновлено (08:03)

В свою очередь секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев рассказал, что в результате обстрела россиян разрушений подверглась гражданская инфраструктура.

"На местах уже работают соответствующие службы. К сожалению, пострадали люди", - добавил он.