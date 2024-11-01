Окупанти завдали удару по Україні ракетами та майже 50 дронами. Як ППО відбила атаку

Наслідки атаки РФ по Україні

Тривогу у Києві та частині областей через загрозу дронів оголосили близько 3:00. Крім того, практично в цей же час у районі Харкова пролунав вибух. Перед цим фіксувалися пуски КАБів у бік Харкова.

Додамо, що Харків та Дергачі РФ обстріляла і після 00:00. Було зруйновано житлову інфраструктуру, без постраждалих не обійшлося.

Крім того, внаслідок російської ракетно-дронової атаки, через падіння уламків, пошкоджено кілька цивільних підприємств, також постраждали багатоквартирні та приватні будинки у Полтавській, Черкаській, Київській та Одеській областях.

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