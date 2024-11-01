Окупанти завдали удару по Україні ракетами та майже 50 дронами. Як ППО відбила атаку

Російські війська завдали комбінованого удару по Україні ракетами та донами. ППО збила більше половини безпілотників та ракету Х-59/69.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"У ніч на 1 листопада ворог завдав удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованої Херсонської області, також атакував 48 ударними БПЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ", - йдеться у повідомленні.
Тактична авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами по Харківській, Сумській областях та Запоріжжю.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
"Станом на 08.00 підтверджено збиття 31 ворожого БПЛА, 14 безпілотників локаційно втрачено, три БПЛА - полетіли у напрямку Білорусі. Також протиповітряною обороною вдалося збити одну керовану авіаційну ракету Х-59/69, решта, через активну протидію, не досягла цілей", - зазначили у Повітряних силах.
Протиповітряна оборона працювала у Кіровоградській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській та Полтавській, областях.
Тривогу у Києві та частині областей через загрозу дронів оголосили близько 3:00. Крім того, практично в цей же час у районі Харкова пролунав вибух. Перед цим фіксувалися пуски КАБів у бік Харкова.
Додамо, що Харків та Дергачі РФ обстріляла і після 00:00. Було зруйновано житлову інфраструктуру, без постраждалих не обійшлося.
Крім того, внаслідок російської ракетно-дронової атаки, через падіння уламків, пошкоджено кілька цивільних підприємств, також постраждали багатоквартирні та приватні будинки у Полтавській, Черкаській, Київській та Одеській областях.
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