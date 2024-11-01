Оккупанты нанесли удар по Украине ракетами и почти 50 дронами. Как ПВО отбила атаку

Последствия атаки РФ по Украине

Тревогу в Киеве и части областей из-за угрозы дронов объявили около 3:00. Кроме того, практически в это же время в районе Харькова раздался взрыв. Перед этим фиксировались пуски КАБов в сторону Харькова.

Добавим, что Харьков и Дергачи РФ обстреляла и после 00:00. Была разрушена жилая инфраструктура, без пострадавших не обошлось.

Кроме того, в результате российской ракетно-дроновой атаки, из-за падения обломков, повреждено несколько гражданских предприятий, также пострадали многоквартирные и частные дома в Полтавской, Черкасской, Киевской и Одесской областях.

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