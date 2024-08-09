Окупанти завдали удару по закладу освіти у Харкові

Вибухи у Харкові пролунали о 15:25. Пізніше місцева влада підтвердила, що окупанти завдали ударів по місту. Терехов спочатку повідомляв, що удар був по близькому передмістю.

"Уточнюємо. Будьте обережні і за можливості в укриттях - ворог може повторити пуски КАБів", - зазначав він.

Проте пізніше мер заявив, що російські окупанти обстріляли школу у Харкові.

"За уточненою інформацією, ворог ударив по одному з закладів середньої освіти у межах міста. Інформацію щодо постраждалих та руйнувань наразі збираємо", - заявив Терехов.

Оновлено о 16:14

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, ворог вдарив КАБом по Київському району, була пошкоджена будівля одного з ВНЗ.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки одна людина постраждала.