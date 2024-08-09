Окупанти завдали удару по закладу освіти у Харкові

Російські війська вдарили по Харкову у п'ятницю, 9 серпня. Під ворожу атаку потрапив заклад освіти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова.
Вибухи у Харкові пролунали о 15:25. Пізніше місцева влада підтвердила, що окупанти завдали ударів по місту. Терехов спочатку повідомляв, що удар був по близькому передмістю.
"Уточнюємо. Будьте обережні і за можливості в укриттях - ворог може повторити пуски КАБів", - зазначав він.
Проте пізніше мер заявив, що російські окупанти обстріляли школу у Харкові.
"За уточненою інформацією, ворог ударив по одному з закладів середньої освіти у межах міста. Інформацію щодо постраждалих та руйнувань наразі збираємо", - заявив Терехов.
Оновлено о 16:14
За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, ворог вдарив КАБом по Київському району, була пошкоджена будівля одного з ВНЗ.
За попередньою інформацією, внаслідок атаки одна людина постраждала.
На території Харківської області тривають бойові дії на двох напрямках фронту - Куп'янському та на півночі області (Харківський).
Росіяни пішли у наступ на півночі Харківської області у травні 2024 року. Бої там досі тривають, ЗСУ не дають ворогу просуватися. Сили оборони повідомили, що у Вовчанську ворог здійснює підготовку до штурмових дій. Зазначається, що окупанти можуть штурмувати у районі агрегатного заводу.
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