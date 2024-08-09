Оккупанты нанесли удар по учебному заведению в Харькове

Российские войска ударили по Харькову в пятницу, 9 августа. Под вражескую атаку попало учебное заведение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.
Взрывы в Харькове раздались в 15:25. Позже местные власти подтвердили, что оккупанты нанесли удары по городу. Терехов сначала сообщал, что удар был по близкому пригороду.
"Уточняем. Будьте осторожны и по возможности в укрытиях - враг может повторить пуски КАБов", - отмечал он.
Однако позже мэр заявил, что российские оккупанты обстреляли школу в Харькове.
"По уточненной информации, враг ударил по одному из заведений среднего образования в черте города. Информацию о пострадавших и разрушениях сейчас собираем", - заявил Терехов.
Обновлено в 16:14
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, враг ударил КАБом по Киевскому району, было повреждено здание одного из вузов.
По предварительной информации, в результате атаки один человек пострадал.
На территории Харьковской области продолжаются боевые действия на двух направлениях фронта - Купянском и на севере области (Харьковский).
Россияне пошли в наступление на севере Харьковской области в мае 2024 года. Бои там до сих пор продолжаются, ВСУ не дают врагу продвигаться. Силы обороны сообщили, что в Волчанске враг осуществляет подготовку к штурмовым действиям. Отмечается, что оккупанты могут штурмовать в районе агрегатного завода.
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