RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты нанесли удар по учебному заведению в Харькове

Фото: оккупанты нанесли удар по школе в Харькове (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска ударили по Харькову в пятницу, 9 августа. Под вражескую атаку попало учебное заведение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

Взрывы в Харькове раздались в 15:25. Позже местные власти подтвердили, что оккупанты нанесли удары по городу. Терехов сначала сообщал, что удар был по близкому пригороду.

"Уточняем. Будьте осторожны и по возможности в укрытиях - враг может повторить пуски КАБов", - отмечал он.

Однако позже мэр заявил, что российские оккупанты обстреляли школу в Харькове.

"По уточненной информации, враг ударил по одному из заведений среднего образования в черте города. Информацию о пострадавших и разрушениях сейчас собираем", - заявил Терехов.

Обновлено в 16:14

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, враг ударил КАБом по Киевскому району, было повреждено здание одного из вузов.

По предварительной информации, в результате атаки один человек пострадал.

Ситуация в Харьковской области

На территории Харьковской области продолжаются боевые действия на двух направлениях фронта - Купянском и на севере области (Харьковский).

Россияне пошли в наступление на севере Харьковской области в мае 2024 года. Бои там до сих пор продолжаются, ВСУ не дают врагу продвигаться. Силы обороны сообщили, что в Волчанске враг осуществляет подготовку к штурмовым действиям. Отмечается, что оккупанты могут штурмовать в районе агрегатного завода.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна в УкраинеВойна России против Украины