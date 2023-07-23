Окупанти завдали удару по містах та селах Донецької області: 4 жертв, 9 поранених

За минулу добу РФ обстріляла, ймовірно, з артилерії та реактивних систем залпового вогню міста Авдіївка, Дружківка, Сіверськ, а також с. Торецьке, с. Софіївка Дружківської міської громади, с. Дружба м. Торецька та с. Федорівки Соледарської міської громади.

"4 людей - 51-річний мешканець Авдіївки та три жінки з с. Торецького, с. Софіївки та с. Федорівки загинули", - йдеться в повідомленні.

Ще 9 цивільних віком від 31 до 71 року, серед яких 4 - у с. Софіївці, потрапили до медзакладів.

"У них діагностовані мінно-вибухові травми, осколкові поранення та інші тілесні ушкодження", - додали в відомстві.

Обстріли Донецької області

Російські окупанти постійно обстрілюють Донецьку область. Причому під вогнем знаходяться не лише прифронтові населені пункти, а й ті міста, які знаходяться у відносному тилу. Зокрема, оператор DW Євген Шилько отримав поранення уламками російських касетних боєприпасів. На момент обстрілу він знаходився більш ніж за 20 км від фронту, під час зйомок на полігоні української армії поблизу Дружківки Донецької області.