UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти завдали удару по містах та селах Донецької області: 4 жертв, 9 поранених

Фото: окупанти завдали удару містами та селами Донецької області, є загиблі та поранені (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

За минулу добу російські військові обстріляли Авдіївку, Дружківку, Сіверськ, а також чотири села Донецької області. Чотири людини загинули, 9 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

За минулу добу РФ обстріляла, ймовірно, з артилерії та реактивних систем залпового вогню міста Авдіївка, Дружківка, Сіверськ, а також с. Торецьке, с. Софіївка Дружківської міської громади, с. Дружба м. Торецька та с. Федорівки Соледарської міської громади.

"4 людей - 51-річний мешканець Авдіївки та три жінки з с. Торецького, с. Софіївки та с. Федорівки загинули", - йдеться в повідомленні.

Ще 9 цивільних віком від 31 до 71 року, серед яких 4 - у с. Софіївці, потрапили до медзакладів.

"У них діагностовані мінно-вибухові травми, осколкові поранення та інші тілесні ушкодження", - додали в відомстві.

Обстріли Донецької області

Російські окупанти постійно обстрілюють Донецьку область. Причому під вогнем знаходяться не лише прифронтові населені пункти, а й ті міста, які знаходяться у відносному тилу. Зокрема, оператор DW Євген Шилько отримав поранення уламками російських касетних боєприпасів. На момент обстрілу він знаходився більш ніж за 20 км від фронту, під час зйомок на полігоні української армії поблизу Дружківки Донецької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область