Оккупанты нанесли удар по городам и селам Донецкой области: 4 жертв, 9 раненых

За минувшие сутки РФ обстреляла, вероятно, из артиллерии и реактивных систем залпового огня города Авдеевка, Дружковка, Северск, а также с. Торецкое, с. Софиевка Дружковской городской общины, с. Дружба г. Торецка и с. Федоровки Соледарской городской общины.

"4 человека - 51-летний житель Авдеевки и три женщины из с. Торецкого, с. Софиевки и с. Федоровки погибли", - говорится в сообщении.

Еще 9 гражданских возрастов от 31 до 71 года, среди которых 4 - в с. Софиевка, попали в медучреждения.

"У них диагностированы минно-взрывные травмы, оскольчатые ранения и другие телесные повреждения", - добавили в ведомстве.

Обстрелы Донецкой области

Российские оккупанты постоянно обстреливают Донецкую область. Причем, под огнем находятся не только прифронтовые населенные пункты, но и те города, которые находятся в относительном тылу. В частности, оператор DW Евгений Шилько получил ранение осколками российских кассетных боеприпасов. К моменту обстрела он находился более чем в 20 км от фронта, во время съемок на полигоне украинской армии вблизи Дружковки Донецкой области.