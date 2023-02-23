Оккупанты нанесли удар по Купянску: есть раненые

Российские оккупанты утром 23 февраля нанесли очередной удар по Купянску (Харьковская область). В результате обстрела ранения получили две женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Враг продолжает обстреливать мирных жителей Купянска. В результате утренних обстрелов получили ранения две гражданские женщины. В настоящее время медики оказывают пострадавшим необходимую помощь", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 18 населенных пунктов Харьковской области - в Купянском, Чугуевском, Харьковском и Изюмском районах. Есть раненый.

Также сообщалось, что утром 23 февраля россияне в очередной раз атаковали Очаковскую общину Николаевской области.

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