РФ всю добу гатила по Вовчанську, Куп'янському та Ізюмському районах: є поранений

Фото: РФ всю добу гатила по Вовчанську, Куп'янському та Ізюмському районах (t.me/synegubov)

Протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 18 населених пунктів в Куп'янському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах області. Є поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської області Олега Синєгубова.