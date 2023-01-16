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Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю: є поранені, серед них діти

Фото: окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Снаряд упав поряд із житловим будинком, внаслідок чого п'ятеро людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко.

"Ракета потрапила поряд з п'ятиповерховим будинком. Від уламків скла постраждали 5 осіб, у тому числі 2 дитини - 9 та 15 років. Дітей госпіталізовано", - повідомив він.

Тимошенко зазначив, що у будинку внаслідок удару вибиті вікна, опорні конструкції не постраждали.

Крім того, росіяни обстріляли підприємство у Запорізькій області. На місці "прильоту" виникла пожежа. Інформації щодо постраждалих немає.

Оновлено 10:10.

Як уточнив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, окупанти вдарили по обласному центру ракетою С-300. Снаряд потрапив у житлову забудову у центрі міста. Від вибухової хвилі постраждав п'ятиповерховий будинок.

Також ворожа ракета С-300 впала на територію одного із підприємств легкої промисловості у Кушугумській громаді. Внаслідок "прильоту" спалахнула пожежа в ангарі, де зберігалася продукція.

Фото: наслідки обстрілу підприємства у Запорізькій області (t.me/starukhofficial)

Нагадаємо, внаслідок вчорашнього російського ракетного удару по Запоріжжю зафіксовано руйнування деяких об'єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури. Декілька людей отримали поранення.

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