Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью: есть раненые, среди них дети

"Ракета попала рядом с пятиэтажным домом. От обломков стекла пострадали 5 человек, в том числе 2 ребенка - 9 и 15 лет. Дети госпитализированы", - сообщил он.

Тимошенко отметил, что в доме вследствие удара выбиты окна, опорные конструкции не пострадали.

Кроме того, россияне обстреляли предприятие в Запорожской области. На месте "прилета" возник пожар. Информации о пострадавших нет.

Обновлено 10:10.

Как уточнил глава Запорожской ОВА Александр Старух, оккупанты ударили по областному центру ракетой С-300. Снаряд попал в жилую застройку в центре города. От взрывной волны пострадал пятиэтажный дом.

Также вражеская ракета С-300 упала на территорию одного из предприятий легкой промышленности в Кушугумской общине. Вследствие "прилета" вспыхнул пожар в ангаре, где хранилась продукция.

Фото: последствия обстрела предприятия в Запорожской области (t.me/starukhofficial)