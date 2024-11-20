Окупанти завдали ракетного удару по Прилуках: які наслідки

Російська армія у вівторок, 19 листопада, завдала ракетного удару по місту Прилуки Чернігівської області. Внаслідок атаки постраждав чоловік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.
Як повідомили правоохоронці, війська РФ завдали ракетного удару по місту Прилуки вчора ввечері. Внаслідок ворожої атаки 70-річний місцевий мешканець отримав поранення, пошкоджено цивільну інфраструктуру.
"На місце події негайно прибули групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи Прилуцького райвідділу поліції, рятувальники та медики", 0 йдеться у повідомленні.
Поліцейські зафіксували наслідки та зібрали докази чергового воєнного злочину окупантів.
Фото: росіяни обстріляли Прилуки (t.me/UA_National_Police)
Цієї ночі російська армія вчергове атакувала Україну безпілотниками. У низці областей оголошували повітряну тривогу, зокрема і в Києві.
У столиці вночі 20 листопада тричі оголошували повітряну тривогу. У місті працювала протиповітряна оборона і лунали вибухи.
КМВА заявила, що у Дніпровському районі нібито впали уламки дронів, через що виникла пожежа у багатоповерховому будинку. Проте пізніше цю інформацію спростували. Пожежу у багатоповерхівці спалахнула через побутовий прилад.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.