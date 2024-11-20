Окупанти завдали ракетного удару по Прилуках: які наслідки

Цієї ночі російська армія вчергове атакувала Україну безпілотниками. У низці областей оголошували повітряну тривогу, зокрема і в Києві.

У столиці вночі 20 листопада тричі оголошували повітряну тривогу. У місті працювала протиповітряна оборона і лунали вибухи.

КМВА заявила, що у Дніпровському районі нібито впали уламки дронів, через що виникла пожежа у багатоповерховому будинку. Проте пізніше цю інформацію спростували. Пожежу у багатоповерхівці спалахнула через побутовий прилад.

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