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Окупанти завдали ракетного удару по Прилуках: які наслідки

Фото: росіяни обстріляли Прилуки у Чернігівській області (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія у вівторок, 19 листопада, завдала ракетного удару по місту Прилуки Чернігівської області. Внаслідок атаки постраждав чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

Як повідомили правоохоронці, війська РФ завдали ракетного удару по місту Прилуки вчора ввечері. Внаслідок ворожої атаки 70-річний місцевий мешканець отримав поранення, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

"На місце події негайно прибули групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи Прилуцького райвідділу поліції, рятувальники та медики", 0 йдеться у повідомленні.

Поліцейські зафіксували наслідки та зібрали докази чергового воєнного злочину окупантів.

 

Фото: росіяни обстріляли Прилуки (t.me/UA_National_Police)

Цієї ночі російська армія вчергове атакувала Україну безпілотниками. У низці областей оголошували повітряну тривогу, зокрема і в Києві.

У столиці вночі 20 листопада тричі оголошували повітряну тривогу. У місті працювала протиповітряна оборона і лунали вибухи.

КМВА заявила, що у Дніпровському районі нібито впали уламки дронів, через що виникла пожежа у багатоповерховому будинку. Проте пізніше цю інформацію спростували. Пожежу у багатоповерхівці спалахнула через побутовий прилад.

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