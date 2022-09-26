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Окупанти завдали ракетного удару по аеропорту Кривого Рогу

Фото: Окупанти завдали ракетного удару по аеропорту Кривого Рогу (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В понеділок, 26 вересня, росіяни атакували Кривий Ріг. Внаслідок ракетного удару була пошкоджена інфраструктура аеропорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Різниченка.

"Ворожа атака на Кривий Ріг. Росіяни поцілили ракетою Х-59 по аеропорту", - заявив очільник області.

За його словами, інфраструктура була зруйнована та подальше використання буде неможливим.

"Люди під час удару не постраждали", - додав Різниченко.

Нагадаємо, що сьогодні сили ППО збили ворожу ракету у Дніпропетровській області.

Раніше, росіяни атакували іранським дроном-камікадзе Кривий Ріг.

Ще 14 вересня, по Кривому Рогу Росія випустила 8 ракет. Метою окупантів були гідротехнічні споруди, таким чином РФ хотіла створити надзвичайну ситуацію.

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Кривий РігДніпропетровська областьВійна в Україні