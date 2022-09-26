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Оккупанты нанесли ракетный удар по аэропорту Кривого Рога

Фото: Оккупанты нанесли ракетный удар по аэропорту Кривого Рога (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 26 сентября, россияне атаковали Кривой Рог. В результате ракетного удара была повреждена инфраструктура аэропорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко .

"Вражеская атака на Кривой Рог. Россияне попали ракетой Х-59 по аэропорту", - заявил глава области.

По его словам, инфраструктура была разрушена и дальнейшее использование будет невозможным.

"Люди во время удара не пострадали", - добавил Резниченко.

Напомним, сегодня силы ПВО сбили вражескую ракету в Днепропетровской области.

Ранее россияне атаковали иранским дроном-камикадзе Кривой Рог.

Еще 14 сентября по Кривому Рогу Россия выпустила 8 ракет. Целью оккупантов были гидротехнические сооружения, таким образом РФ хотела создать чрезвычайную ситуацию.

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