Окупанти завдали ракетних ударів по Запорізькій області: є влучання та поранені
Російські окупанти завдали два ракетні удари по Запорізькій області у суботу, 30 вересня. Внаслідок атаки постраждали мирні жителі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.
"Сьогодні у період часу з 10:06 до 10:20 військовими РФ нанесено 2 ракетні удари (тип ракет встановлюється) по території Матвіївської ОТГ", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок ракетних ударів пошкоджено 5 будинків та об‘єкт критичної інфраструктури.
Станом на 11:40 відомо про п'ятьох постраждалих. Одну людину госпіталізували, інші поранені від госпіталізації відмовилися.
Вибухи у Запоріжжі
Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні після 10:00 у Запоріжжі пролунали вибухи. Перед цим в області була оголошена повітряна тривога.
Варто зазначити, що зранку повітряну тривогу оголошували у майже половині областей України. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.
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