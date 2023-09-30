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Окупанти завдали ракетних ударів по Запорізькій області: є влучання та поранені

Запоріжжя, Субота 30 вересня 2023 12:20
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Окупанти завдали ракетних ударів по Запорізькій області: є влучання та поранені Фото: окупанти вдарили ракетами по Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти завдали два ракетні удари по Запорізькій області у суботу, 30 вересня. Внаслідок атаки постраждали мирні жителі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

"Сьогодні у період часу з 10:06 до 10:20 військовими РФ нанесено 2 ракетні удари (тип ракет встановлюється) по території Матвіївської ОТГ", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ракетних ударів пошкоджено 5 будинків та об‘єкт критичної інфраструктури.

Станом на 11:40 відомо про п'ятьох постраждалих. Одну людину госпіталізували, інші поранені від госпіталізації відмовилися.

Вибухи у Запоріжжі

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні після 10:00 у Запоріжжі пролунали вибухи. Перед цим в області була оголошена повітряна тривога.

Варто зазначити, що зранку повітряну тривогу оголошували у майже половині областей України. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

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