Оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожской области: есть попадание и раненые

Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Запорожской области в субботу, 30 сентября. В результате атаки пострадали мирные жители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

"Сегодня в период с 10:06 до 10:20 военными РФ нанесены 2 ракетных удара (тип ракет устанавливается) по территории Матвеевской ОТО", - говорится в сообщении.

В результате ракетных ударов повреждены 5 домов и объект критической инфраструктуры.

По состоянию на 11:40 известно о пяти пострадавших. Один человек был госпитализирован, другие раненые от госпитализации отказались.

Взрывы в Запорожье

Как сообщало РБК-Украина, сегодня после 10:00 в Запорожье раздались взрывы. Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.

Следует отметить, что утром воздушную тревогу объявляли почти в половине областей Украины. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.