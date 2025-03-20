Окупанти завдали подвійного удару по Краматорську: є поранені (фото)

"20 березня російські війська двічі атакували Краматорськ - о 10:20 та 10:40. Під ворожий обстріл потрапили промислова зона та густонаселений район міста", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, поранення отримали троє жителів Краматорська.

"Одна із постраждалих, жінка 90 років, перебуває у вкрай важкому стані через множинні поранення", - додали в МВА.



Наслідки атаки на Краматорськ 20 березня (t.me/kramatorsk_rada)

Під час обстрілу постраждали кілька освітніх закладів та багатоквартирні будинки.

Наразі триває оцінка масштабів руйнувань та уточнення інформації про наслідки обстрілу. Усі необхідні служби залучені до ліквідації наслідків.