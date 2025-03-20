Оккупанты нанесли двойной удар по Краматорску: есть раненые (фото)

Российская армия дважды атаковала Краматорск 20 марта. Ранения получили три человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский городской совет.
"20 марта российские войска дважды атаковали Краматорск - в 10:20 и 10:40. Под вражеский обстрел попали промышленная зона и густонаселенный район города", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, ранения получили трое жителей Краматорска.
"Одна из пострадавших, женщина 90 лет, находится в крайне тяжелом состоянии из-за множественных ранений", - добавили в ГВА.
Последствия атаки на Краматорск 20 марта (t.me/kramatorsk_rada)
Позже в ГВА отметили, что из-за обстрела Краматорска пострадали четыре человека.
Во время обстрела повреждены 37 многоквартирных жилых домов, пострадали два образовательных учреждения - школа и детский сад. Также поражено 5 административных зданий, получили повреждения два торговых центра.
Российские войска совершили два обстрела Краматорска. В 10:20 оккупанты ударили по городу баллистической ракетой, а в 10:40 применили беспилотник.
Российские войска постоянно обстреливают Краматорск. Часто под удар попадает промышленная зона города.
Например, российская армия нанесла ракетный удар по Краматорску в четверг, 6 марта. Россияне применили управляемые авиационные бомбы.
Кроме того, в феврале оккупанты нанесли удары по Краматорску и Константиновке Донецкой области. В результате вражеского обстрела пострадали по меньшей мере 6 людей.
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