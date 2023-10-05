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Оккупанты нанесли пять авиаударов в районе Берислава

Херсон, Четверг 05 октября 2023 13:20
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Оккупанты нанесли пять авиаударов в районе Берислава Фото: оккупанты нанесли пять авиаударов в районе Берислава Херсонской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 5 октября, российские войска массированно атаковали район Берислава Херсонской области. Враг нанес пять авиаударов.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Враг нанес пять авиаударов в районе города Берислав", - рассказал он.

По его словам, информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Перед этими массированными ударами жителей Херсона и области предупреждали об активности вражеской авиации в воздушном пространстве.

"Су-34/35 заходят на удар. Вероятны ракетные обстрелы! Находитесь в укрытиях до завершения воздушной тревоги!" – писал Прокудин.

Обстрелы Херсона и области

С утра четверга, 5 октября, в Херсоне раздавались взрывы. Оккупанты устроили обстрел города с левого берега области, который до сих пор остается временно оккупированной территорией, захваченной российскими войсками. Позже стало известно, что обстрелом в Херсоне оккупанты убили двух человек, в том числе работника коммунальной службы.

Напомним, за минувшие сутки оккупанты 78 раз обстреляли Херсон и область, выпустив 445 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации, БПЛА. По Херсону враг выпустил 25 снарядов, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здание учебного заведения в Херсоне. За сутки два человека были ранены.

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