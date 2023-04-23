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Окупанти завдали два удари з авіації по Вугледару, зруйнувавши багатоповерхівку

Фото: окупанти завдали два удари з авіації по Вугледару Донецької області (ілюстрація/t me marinka_ugledar)
Автор: Наталія Гурковська

Минулої доби російські окупанти завдали два авіаудари по Вугледару, де зруйнували багатоповерхівку, ще 20 домівок пошкоджено у Бахмуті. За добу в області 4 людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"На Волноваському напрямку росіяни завдали 2 авіаудари по Вугледару - зруйновано 9-поверхівку. У громаді також пошкоджено приватний будинок в Богоявленці", - розповів він.

Крім того, за його словами, на Донецькому напрямку 1 людина поранена в Очеретиному.

"Під вогнем Мар'їнка та околиці Курахового, поодинокі обстріли зафіксовано в Авдіївці", - додав очільник регіону.

Також, за даними Кириленка, на Горлівському напрямку відомо про 20 пошкоджених приватних будинків у Бахмуті та 15 - у Торецькій громаді. Під обстрілами також були околиці Соледарської та Часовоярської громад.

Як зазначив він, за 22 квітня стало відомо про ще 4 людей, поранених росіянами: 3 - в Бахмуті та 1 - в Очеретиному.

Як повідомлялось, скільки на Вугледарському напрямку на сьогодні активних бойових дій не ведеться, окрім обстрілів, то ворог, ймовірно, почне найближчим часом штурмові дії в цьому районі. Наразі там ворог дотримується тактики випаленої землі.

Нагадаємо, російські загарбники вночі на неділю, 23 квітня, в черговий раз обстріляли Слов'янськ Донецької області. Цього разу ракета С-300 влучила в мікрорайоні Лісний поблизу кар’єру.

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