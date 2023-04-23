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Вночі армія РФ обстріляла Слов'янськ ракетою С-300 (фото)

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Донбас, Неділя 23 квітня 2023 09:31
Вночі армія РФ обстріляла Слов'янськ ракетою С-300 (фото) Фото: окупанти обстріляли Слов'янськ Донецької області з С-300 23 квітня (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські загарбники вночі на неділю, 23 квітня, в черговий раз обстріляли Слов'янськ Донецької області.

Про це заявив голова Слов’янської військової адміністрації Вадим Лях, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Цього разу ракета С-300 влучила в мікрорайоні Лісний поблизу кар’єру. Постраждали декілька приватних будинків", - розповів він.

За його словами, на щастя, обійшлося без жертв.

Також Лях нагадав про необхідність дотримуватися заходів безпеки.

"У великодні дні утримайтеся від відвідування кладовищ та місць масового скупчення людей", - додав він.

Як повідомлялось, у п'ятницю, 14 квітня, російські військові обстріляли житлові квартали Слов'янська у Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина.

Крім того, російські війська вночі на 14 квітня вдарили по Слов'янську Донецької області з С-300. Постраждала громадянська інфраструктура.

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